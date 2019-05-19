Türkiye'nin ilk 'Netball' maçı Denizli'de yapıldı

Dünyada spor oyunları arasında yeni bir trend haline gelen netball, Türkiye'de de Denizli'nin Tavas ilçesinde bir lisede oynanıyor. 3 farklı spor dalını içinde barındırıp kadınlar tarafından oynanan netball'un, dünyada olduğu kadar ülkemizde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlk adımları 1900'lu yıllarda atılan ve İngiltere'deki kadın hakları savunucuları tarafından başlatılan netball, son yollarda dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Temelde sadece kadınlara yönelik bir spor dalı olan netball, görünüşü itibariyle basketbola benzese de basketbol kadar hentbol ve erkeklerin kadınlarla birlikte oynadığı korfballdan farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Dünya genelinde yaklaşık 70 ülkede kadınlar tarafından oynanıp turnuvalarının düzenlendiği netball'un Türkiye'de de ilk adımları atılıyor. Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde bulunan Hanife Ahmet Paralı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencileri, amatör olarak netball oynuyor. Beden eğitim öğretmenlerinin internet üzerinden öğrendiği oyunu amatör olarak oynayan öğrenciler, oyunun ülke genelinde yaygınlaştırılıp müsabakaların yapılmasını istiyor.

"Tüm okullarda oynanmasını istiyoruz"

Netball'u Türkiye'de ilk kendilerinin başlattığı bir spor branşı olduğunu belirten okul müdürü Ali Ozgan, netball'un oynayış şekli hakkında bilgi vererek, “İlk olarak biz başlattığımız için biz çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. İnşallah bu spor branşının tüm okullarımıza yayılmasını temenni ediyoruz. 70 civarında ülkede oynanan bir spor dalı aslında temas olmayan bir spor. En büyük özelliği bildiğimiz bu. Kız öğrencilerimize özellikle farkındalık oluşturmak açısından daha çok kız öğrencilerimizin oynayabileceği bir spor dalı. Ayrıca bir farkındalık oluşturuyor" dedi.

"Dünya'da 125 yıldır, Türkiye'de ilk"

Netball'un dünyada 125 yıldır oynandığını ancak bu güne kadar Türkiye'de oynanmadığını belirten beden eğitimi öğretmeni Muhsin Çayan, “Kızları hangi branşa yönlendirebileceğimizi düşündük. Sosyal medyada bu sporun birkaç videosu denk geldi. Okulda kurabilirim diye düşündüm. Sahasını kurduk ve çocuklarımıza öğrettik, sonrasında kız çocuklarımızla oynamaya başladık. Dünya da yüzde 90 kızların oynadığı bir spor branşı, 70 ülkede çok yaygın bir şekilde oynanıyor. Ülkemize hiç girmemiş, biz de ilk oldu. Çocuklar da çok keyif aldı, rekreasyon amacıyla da oynuyorlar. Belki ileride federasyonun kurulması için önderlik etmiş olacağız. Kardeş okulumuzu Denizli merkezden buraya davet ederek burada Türkiye'nin ilk netball müsabakasının yapılmasını sağladık. Denizli de bunu yaygınlaştırıp, Denizli de bunun doğmasını sağlayıp ülke de gelişmesi için çaba sarf diyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bilen olmadığı için yarış yapamıyoruz"

Oyunun Türkiye'daki ilk oyuncularından Seyhan Zeren, “Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Eğlenceli bir oyun. Türkiye de oynansa daha da iyi olur. İnşallah bu oyunu daha fazla okul oynar. Çok fazla bilen olmadığı için yarış yapamıyoruz. Kendi aramızda yapıyoruz. Gayet eğlenceli ve güzel bir spor. Herkesin oynaması gerekiyor. Türkiye'nin tanıması gerekiyor. İnsan oynadıkça daha da güzel bir spor olduğunu fark ediyor" dedi. Hümeyra Aslı Zeren isimli oyuncu ise,” Türkiye'ye ilk bizim getirmemiz bizim için çok ayrıcalıklı ve çok güzel bir durum. İnsanlar için çekici bir hale gelmeye başlıyor. Eskiden insanların hiç bilmediği bir sporu öğrenmesi çok güzel” şeklinde konuştu.