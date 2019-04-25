Türkiye'nin ilk ve tek Cam Bienali, gün sayıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2-5 Mayıs'ta Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde 5. kez Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali düzenleyecek. 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik Denizli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkısının yanında kentin tanıtımına da büyük destek sağlayacak. Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Denizli Cam Bienali 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yansıma" teması ile sanatseverlerle buluşacak. Bienale Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye'den çok sayıda cam sanatçısı katılacak. Canlı cam gösterileri ve 7 farklı konseptte yaklaşık 150 parça eserin izlenebileceği cam sergileri ile gerçekleşecek olan bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak.

Her gün 10 farklı sanatçının canlı cam gösterisi olacak

Türkiye'nin farklı illerinden de yoğun katılım beklenirken, ziyaretçiler bienal süresince her gün 10 farklı sanatçının canlı cam gösterisini izleyebilecek, konferanslarla bilgilenip atölye çalışmalarına katılabilecek. 4 gün boyunca bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yapabilecek ve cam bardak ve soda şişesi kazıma gibi önceki bienallerin gözbebeği olan etkinliklere de katılabilecek.

Sergiler 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak

Ayrıca bienal bünyesinde, Çağdaş Cam Sanatçıları Karma Cam Sergisi ve Anadolu ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencileri Karma Cam Sergisi'ne ek olarak, Candaş Şişman, Demir Kardaş, Felekşan Onar, Lucio Bubacco, Ömür -Fatih Duruerk ve Tülin Akgül'e ait kişisel cam sergileri 30 Mayıs 2019 tarihine dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir kültür ve sanatın yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2-5 Mayıs tarihlerinde düzenleyecekleri dev organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Denizli'de 4 gün boyunca cam sanatının usta isimlerini ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Bu yıl 5. kez düzenleyeceğimiz Uluslararası Denizli Cam Bienali ile sanata ve kültüre verdiğimiz değerin karşılığını bir kez daha görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alanında dünyaca önemli isimleri Denizlimizde ağırlayıp, birbirinden özgün eserlerin ortaya çıkmasına vesile olacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve kültürün destekçisi olmaya devam edeceğiz."

5. ULUSLARARASI DENİZLİ CAM BİENALİ PROGRAMI

Canlı Cam Gösterileri

İtalya'dan Mauro Vianello ,Lucio Bubacco , Caterina Zucchi;

Amerika'dan Shane Fero;

Türkiye'den, Ayşem Ötük, İbrahim Dinçol, Serbay Doru, Şahin Özdemir ve Deniz Divleli Özdemir alevle çalışma tekniği,

Fransa'dan Marie Odile Savigny Kalıpla Şekillendirme Tekniği,

Letonya'dan Marta Gibiete Füzyon Tekniği

Bilgilendirme Toplantıları

“Dünyadaki Cam Topluluklarının Uluslararası İlişkileri ve Tarihsel Gelişimi” Shane Fero

“Türkiye'deki Cam Toplantıları”, Prof. Üzlifat Özgümüş (İstanbul Üniversitesi)

“Sanatsal Camlarda Fosforesans Pigment Uygulamaları” Dr. Selvin Yeşilay (Anadolu Üniversitesi)

“Sanat görüşü ve Vizyonu” Tülin Akgül

“Sanat görüşü ve Vizyonu” Demir Kardaş

“Sanat görüşü ve Vizyonu” Mustafa Ağatekin

Paneller

“Cam Bünyeler” Moderatör: Ergün Arda (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Panelistler: Adnan Bayrak (Mimar Sinan Üniversitesi),Fazilet Güngör (Kütahya Porselen), Nuray Özdemir (Empol Boya), Süleyman Görpınar (Denizli Cam Fabrikası-Şişecam Holding)

“Sanatçı Gözünden Alevle Çalışma Tekniğinin Avantaj ve Dezavatajları” Moderatör: Ömür Duruerk

Panelistler: Ayşem Ötük, Deniz Divleli Özdemir, İbrahim Dinçol, Serbay Doru, Şahin Özdemir.