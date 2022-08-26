Türkiye'nin tek yenilenebilir enerji festivali Ecogreen sponsorluğunda düzenleniyor

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, ülkemizin bu sektördeki tek festivali olan 2. Bozkurt Belediyesi Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali'nin ana sponsoru oldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde Güneş Enerji Santrali (GES), biyogaz ve biyokütle elektrik üretim tesisleri bulunan Ecogreen Enerji, bu yatırımlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katma değerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Ecogreen Enerji'nin ana sponsoru olduğu 2. Bozkurt Yenilenebilir Enerji ve Kültür Sanat Festivali, 28- 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde düzenlenecek olan ‘Ecogreen Enerji ve Doğa Bisiklet Turu'nda ise Pamukkale Bisiklet Derneği ile birlikte bisiklet tutkunları doğaya pedal çevirecek.

Firma olarak kısa sürede oldukça önemli işlere imza attıklarını belirten Ecogreen Enerji Genel Müdür Yardımcısı Arif Keskin, “Ecogreen olarak Bozkurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Yenilenebilir Enerji Festivalinin ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Festival çerçevesinde Bozkurt Belediyesi ve Pamukkale Bisiklet Derneği ile birlikte gerçekleştireceğimiz ‘Ecogreen Enerji ve Doğa Bisiklet Turu'na tüm doğa severleri bekliyoruz. Enerjimizi doğadan, gücümüzü bu topraklardan alıyor ve yine bu topraklara yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilir güçlü yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.