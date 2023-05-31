Türkiye'yi, Fas'ta oynanacak dünya kupasında temsil edecekler

Türkiye şampiyonasında 922 takımı geride bırakarak birinci olan Servergazi Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futbol Takımı, Fas'ta düzenlenecek Dünya Liselilerarası Futbol Müsabakalarında, Türkiye ve Denizli'yi temsil edecek.

Denizli'de Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Kızlar Futbol Takımı, 2022/2023 eğitim öğretim yılında 922 takımın mücadele ettiği turnuvayı kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Çeyrek finalden itibaren tek meslek lisesi olan takım, 22-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek Dünya Liseliler Arası Futbol Müsabakalarında, Türkiye ve Denizli'ye temsil edecek. Takımın, 2019 yılında Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liselilerarası Futbol Müsabakalarında da Türkiye'yi temsil etmişti. Bu seneki şampiyonluğu da kazanan takım, üst üste ikinci kez ay-yıldızı temsil edecek.

Okul müdürü Hakan Erbayat, “Okulumuzun kız futbol takımı il, grup, yarı final ve Türkiye şampiyonasında çok zorlu maçlar oynayarak bu süreci namağlup, beraberlik dahi almadan tüm maçlarını kazanarak tamamladı. Samsunda yapılan Türkiye finallerinde grup maçlarında; Karabük Demir-Çelik Anadolu Lisesi'ni 4-2, Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'ni 3-0, Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'ni 3-0, yarı finalde Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi'ni 3-0, finalde ise İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi'ni 2-1 yenerek bu başarıya ulaşmıştır. Böylece okulumuz ülkemizi ve şehrimizi, 22-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek Dünya Liselilerarası Futbol Müsabakalarında temsil edecek” dedi.

“Ülkemiz ve ilimiz, kız futbol takımımızın başarılarıyla da ismini duyurmaya devam edecek”

Takımı ve öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin önemli bir emek harcadığını söyleyen Erbayat, “Ayrıca okulumuz 2019 yılında Sırbistan'da da ülkemizi temsil etmiş olup, bu seneki şampiyonluğu da kazanarak üst üste ikinci kez ülkemizi dünya kupası müsabakalarında temsil eden tek okul takımı unvanına sahip olmuştur. Takım öğrencilerimizi ve öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz ve ilimiz, kız futbol takımımızın başarılarıyla da ismini duyurmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.