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Türkmen minikler sinemayla tanıştı

Denizli Ülkü Ocakları, Denizli’de yaşayan Türkmen çocuklarını ilk kez sinemayla tanıştırdı.

Denizli Ülkü Ocakları, Denizli'de yaşayan Türkmen çocuklarını ilk kez sinemayla tanıştırdı. Bir araya gelen 30 minik, Evliya Çelebi'nin animasyon filmini izledi.


Denizli Ülkü Ocakları Türk Dünyası Birimi, düzenlediği etkinlikle Denizli'de ikamet eden 30 Türkmen çocuğu sinemayla tanıştırdı. Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen etkinlikte Türkmen çocuklar, Evliya Çelebi'nin animasyon filmini izledi.


“Düzenli olarak devam edecek”


Denizli'de yaşayan Türkmenler için sanat, spor, çocuk hakları ve hijyen gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Bugün de Türkmen kardeşlerimiz için sinema etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Dünyası Birimimize teşekkür ediyorum. Sinema etkinliğimiz her ay düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.


İlk defa sinema filmi izlemenin keyfini yaşayan Türkmen minikler, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bize bu imkanı sağlayan Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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