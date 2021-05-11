Tütün eken çiftçiye pusu kurdu, yakalanmamak için yalancı şahit tuttu

Denizli'nin Kale ilçesinde tarlasında çalışırken pusuya düşürülen çiftçi, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olayın ardından dükkanına çalışmaya giden şüpheliyi, bulduğu yalancı şahitler de kurtaramadı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan Bülent Sungur (40) ile aralarında geçmişe bağlı husumet bulunan Halil Ç. (38), 4-5 gündür yaptığı takibin ardından Bülent Sungur'u öldürmek için hazırladığı planını bugün hayata geçirdi. Bülent Sungur'u tütün dikmek için gittiği tarlasına kadar takip eden Halil Ç., ormanlık alandan av tüfeğiyle Sungur'a ateş etti. Husumetlisinin kanlar içinde yere yığıldığını gören şüpheli, suç aletini ormanlık alana gizleyerek kendisine ait dükkana giderek hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

2 arkadaşını yalancı şahit tuttu

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bülent Sungur ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek araştırması sonucu Bülent Sungur'a ormanlık alandan ateş eden şüphelinin Halil Ç. (38) olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde sakladığı akrabasının evinde gözaltına alınan Halil Ç., suçlamaları ret ederek, olay sırasında başka yerde olduğunu ispatlamak için 2 arkadaşından yalan tanıklık etmelerini istedi.

Sabaha kadar sorgusu devam eden Halil Ç., yapılan çapraz sorguda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Olay sonrası saklanan av tüfeği ise, şüphelinin JASAT'a yer göstermesi sonucu arazide bulundu.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan Hail Ç'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Başına giren saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Bülent Sungur'un acil ameliyata alındığı, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.