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Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün, yağış nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün, yağış nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir grup tütün işçisi, tarladaki mesailerini tamamladıktan sonra evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Çakır'dan Ören Mahallesi'ne doğru seyir halindeki minibüs, yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek savrulan minibüs, devrilerek durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Maddi hasarın oluştuğu araç, güvenli bir şekilde yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

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