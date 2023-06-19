İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tütün kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı

Denizli’de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.

Denizli'de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.



Denizli'de son bir hafta içinde tütün kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler belirlediği 4 farklı adrese farklı zamanlar operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan arama ve çalışmalarda; bin 748 adet sarma sigara, bin 665 adet sigara sarma kağıdı, 1 paket pipo tütünü, 226 adet elektronik sigara ve 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.


Malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.