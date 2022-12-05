İhlas Haber Ajansı

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Tütün ve alkol kaçakçılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen 2 farklı tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda, yakalan 3 şüphelide çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de gerçekleştirilen 2 farklı tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda, yakalan 3 şüphelide çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmada 2 farklı adreste 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 59 bin 800 adet makaron, 3 bin 740 adet sarma sigara, 6 bin adet sigara yan ürün, 26 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 276 litre alkol yapımında kullanılan madde ve 57 adet marka etiketi ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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