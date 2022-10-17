Tütün ve alkol kaçakçılığı yapanlara operasyon

Denizli'de gerçekleştirilen tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda 3 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 29 bin 800 paket kaçak makaron, 10 bin adet kaçak doldurulmuş makaron, 496 litre kaçak alkol, 58 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 347 adet bandrol, 50 adet kaçak elektronik sigara, 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.