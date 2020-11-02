Tütün ve telefon kaçakçılığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Denizli'de polis ekipleri il genelinde düzenlediği kaçaklık ve organize suçlar ile uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleşti. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucuya yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Denizli'de 26 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı ile ilgili olarak her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 12 kilogram kıyılmış tütün, 800 gram nargile tütünü ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.