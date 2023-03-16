Tuvalleri fabrika duvarları oldu

Denizli'de resim öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, derslerde gördüğü tekniklerle dev duvarları tuval gibi kullanıp sanat eserine dönüştürüyor.

Denizli'de Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Okan Selçuk, Esin Şenol ve Melek Nur Kaplan derslerde öğrendikleri teknikleri devasa duvarların üzerine uyguluyor. Daha önce Babadağ ilçesinde yapılan sokak resimleri etkinliklerine katılan öğrenciler, şimdide fabrika binalarındaki büyük duvarları tuvale dönüştürüp yağlı boya ile resim yapıyor. Duvarın büyüklüğüne, şekline ve zemin rengine göre çizilecek resme karar veren öğrenciler, bir duvarı sanat eserine dönüştürmek için üzerinde iki gün boyunca çalışıyor.

Babadağ ilçesinde yapılan ‘Çeyiz sandığından sokağa' isimli sokak boyama etkinliğiyle ilgili olarak ödülde aldıklarını anlatan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Esin Şenol, “Şu anda uzaktan eğitimle online ders görüyoruz. Okuldan arta kalan zamanlarda duvar boyuyoruz. Daha öncesinde Babadağ'da ‘Çeyiz sandığından sokağa' etkinliğine katıldık. Denizli halkıyla o zaman tanıştık. O zamandan bu zamana okul duvarları fabrika duvarları boyuyoruz” dedi.