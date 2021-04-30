U19 Denizlispor, ligde galibiyet arıyor

U19 Süper Liginde mücadele eden Denizlispor kendi evinde ağırladığı Hes Kablo Kayserispor maçında 1-1 berabere kaldı.
Stat: Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı
Hakemler: Cihan Yurdagül, Ahmet Bayır, Furkan Abdullah Öztaş
Yukatel Denizlispor U19: Emre Çirkin, Ahmet Melih Kaya, (Emre Toprak Dinç dk.76), Emre Yıldırım, Emirhan Kaşcıoğlu,Burak Gümüştaş, Yusuf Emre İnanır, Mehmet Ali Ulaman, (Emre Burgaz dk.68), Alaattin Öner, Hüseyin Furkan Uslu, (Talha Eren Ateş dk.76), Deniz Kodal, (Hüseyin Deniz dk.68), Samet Emre Gündüz (Göktuğ Ercedoğan dk.62)
Hes Kablo Kayserispor U19:Onur Can Özdemir, Göktuğ Yayla, İzzet Kanberlioğlu, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Ahmet Zekeriya Kartal, (Miraç Akdeniz dk.56), Yunus Emre Kılınç, (Halil Can Durmuş dk.85), Okan Acar, Talha Sarıaslan, (Yiğit Yavuz Deniz dk.85), Mehmet Eray Özbek, Hayrullah Erkip (Ethem Balcı dk.33)
Goller: Alaattin Öner dk.44 (Yukatel Denizlispor U19), Talha Sarıaslan dk.61 (Hes Kablo Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Burak Gümüştaş, Yusuf Emre İnanır (Yukatel Denizlispor U19), Okan Acar (Hes Kablo Kayserispor U19)