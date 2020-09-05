Üç ay boyunca evde çalışan karateciler Türkiye Şampiyonu oldu

Sakarya'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonasında altın madalya kazanan Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluğun öyküsünü ve hedeflerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile paylaştılar. Şampiyona sporcular pandemi süreci içerisinde 3 ay boyunca evde çalıştıklarını anlattı.

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Sakarya'nın ev sahipliğinde 27 ile 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Pandemi tedbirlerinin üst düzey alındığı şampiyona, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında gerçekleşti. Denizli'yi temsil eden Karate İhtisas Spor Kulübü, 4 gün süren müsabakalar sonunda Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon takımın sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan ile Antrenör İhsan Kaya, şampiyonluk sürecinde yaşadıklarını ve yeni hedeflerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'na anlattı. Takımın en tecrübelisi Damla Su Türemen, pandemi dolayısıyla üç ay boyunca antrenörlerinin verdiği program doğrultusunda evde çalışmak zorunda kaldıklarını, toplu antrenmanlara ancak Haziran ayından itibaren başladıklarını söyledi. Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan ise takım olmanın verdiği çalışma disipliniyle kendilerine şampiyonluk hedefi koyduklarını, bu süreçte tam bir uyumla çok çalıştıklarını ve neticesinde şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

“Finlandiya'da gerçekleşecek Avrupa Karate Şampiyonası yeni hedef”

Antrenör İhsan Kaya, pandemi döneminde sporcularının formdan düşmemesi adına sürekli iletişim halinde olduklarını, yeni normalleşmeyle de hepimiz için sağlıklı ortamda çalışmaları sürdürmek için yoğun gayret gösterdiklerini anlattı. Türkiye Şampiyonasında geçen sene ikinci olduklarını hatırlatan Kaya, bu yıl üzerine koyarak Türkiye Şampiyonu olduklarını, Denizli'yi kürsüde zirvede temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Şubat 2021'de Finlandiya'da gerçekleşecek Avrupa Karate Şampiyonasının kendileri için yeni hedefleri olduğunu söyleyen Kaya, bugünden itibaren bu hedef doğrultusunda aynı inanç ve kararlılıkla çalışmalara başladıklarını ifade etti.

“Başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için destekler devam edecek”

Karate Türkiye Şampiyonu Denizli Karate İhtisas Spor Kulübünü ağırlayan İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, genç karatecilere ülke çapında kendini kanıtlamış, işini disiplinle ve severek yapan bir antrenöre sahip olduklarını söyleyerek elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Denizlili sporcuların karate ve diğer branşlarda da artık kendilerine büyük hedefler koyduklarını söyleyen İbanoğlu, pandemi sonrası dönemde de başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için desteklerinin devam edeceğini belirtti.