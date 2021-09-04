İhlas Haber Ajansı

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Üç çocuk annesi kadın koronaya yenildi

Denizli’nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Çameli'nin Çiğdemli Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 çocuk sahibi Ayşe Oğur (58) korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden Ayşe Oğur'un cenazesi yarın Çameli Çiğdemli Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.



Vefat eden Ayşe Oğur'un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

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