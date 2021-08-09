Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde Yasemin Bozkurt'a ait inek, büyükbaş hayvanlarda ender rastlanan bir şekilde üçüz doğurdu.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde süt üreticiliği yapan Yasemin Bozkurt'un yetiştiriciliğini yaptığı Kezban isimli inek üçüz doğurdu. Ender rastlanan üçüz doğumda erkek olan buzağılara Davut, Cemil ve doğumu yaptıran Veteriner Hekimi Özkan Beşenk'in adı verildi. Yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve Arilik belgesine sahip olduğunu dile getiren Yasemin Bozkurt, “Kezban'ı diğer ineklerime olduğu gibi kendi ellerimle besliyordum. Çok uysal bir hayvandır. Üçüz doğumu bugüne kadar hiç rastlamamıştım. Benim için ilk oluyor. Kezban'ım bizi çok sevindirdi. Buzağılarıyla birlikte hep beraber sağlık içinde yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.

“Üçüz doğum büyükbaş hayvanlarda ender görülen bir durumdur”

Dokuz ay önce suni tohumlama yaptığı Kezban'ın üçüz doğum yapmasının kendisini şaşırttığını belirten Veteriner Hekimi Özkan Beşenk, “Kezban'a Simental ırkı suni tohumlama yapmıştım. Çok rahat bir gebelik dönemi geçirdi. Kolay bir doğum oldu. Üçüz doğum büyükbaş hayvanlarda ender görülen bir durumdur. Meslek hayatımda ilk defa üçüz doğum yaptırdım. Buzağılar ve annelerinin sağlığı gayet iyi. Bir buzağıya benim ismimin verilmesi de beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.