Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: "Denizli eşsiz bir yer"

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, bir dizi ziyaret için geldiği Denizli'nin eşsiz bir kent olduğunu söyledi. Ukraynalıların Denizli ve Pamukkale'yi görmelerini istediğini vurgulayan Sybiha, Büyükşehir Belediyesinin özellikle turizm yatırımlarına hayran kalarak, "Ukrayna'dan diplomatları buraya göndermek isterim. Ne kadar güzel çalışıldığını öğrensinler” dedi.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve “Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri” konulu toplantıya katılmak amacıyla Denizli'ye gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ukrayna ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin devam etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Zolan, "Denizli ile de ticari ilişkilerin karşılıklı bir şekilde artarak sürmesini temenni ediyorum. Denizlimiz 1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'de yer alan 30 büyükşehirden birisi. Denizlimiz tekstil, sanayi, turizm ve tarım olmak üzere büyük sektörlerde etkili bir şekilde üretim yapan, çalışan ve potansiyeli olan bir şehirdir. Ülkemizde en çok ihracat yapan dokuzuncu, en çok turist gelen beşinci şehiriz" diye konuştu.

"En büyük gücümüz çalışkan insanlarımızdır"

Denizli'nin pandemiden önce yıllık 3 milyona yakın turist ağırladığını ifade eden Başkan Zolan, "Başta Pamukkalemiz olmak üzere termal sağlık turizmi, tarihi, doğal güzelliklerimiz, yayla ve spor turizmi gibi birçok potansiyele sahibiz" dedi. Denizli'nin her yönüyle pek çok güzellikler barındırdığını vurgulayan Başkan Zolan, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak altyapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, temiz havasıyla misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak için icraatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En büyük gücümüz çalışkan insanlarımızdır. İş insanlarımız ürettikçe Denizlimiz daha güzele gidiyor, daha mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Denizli eşsiz bir yer"

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, Denizli'yi ziyaret etmekten büyük onur duyduklarını belirterek, “Çalışkan ve dinamik insanların bu şehirde yaşadığını hissettim. Güzel bir fırsatımız oldu. Denizli'de biraz yürüyüş yapma fırsatı buldum. Ne kadar güzel, huzurlu ve temiz bir şehir olduğunu gördüm. Gerçekten buraya ailemle ziyarete gelmek istiyorum. Ukrayna'dan diplomatları buraya göndermek isterim. Ne kadar güzel çalışıldığını öğrensinler” dedi. Büyükelçi Sybiha, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türkiye için iyi haber, Ukrayna için de iyi haber demektir. İki rakip değil tam tersi birbirini tamamlayan iki ülkeyiz. Ekonomi açıdan güçlü olursak müttefikliğimiz de iyi olacaktır. Denizli tarihi ve doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla var, bu çok güzel bir şey. Ukrayna'dan gelen turistlerin Denizli ve Pamukkale'yi görmelerini istiyorum, Denizli eşsiz bir yer” diye konuştu.

Büyükelçi Sybiha'dan horoz esprisi

Ziyarette Büyükelçi Sybiha'nın öğrendiği Türkçe kelime haznesine horozu da eklediğini söylemesi gülüşmelere neden oldu. Konuşmanın ardından Başkan Osman Zolan, Büyükelçi'ye çeşm-i bülbül hediye etti. Başkan Zolan daha sonra Büyükelçi Sybiha'ya Denizli Büyükşehir Belediyesinin özellikle alternatif turizm alanında hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı anlattı. Büyükelçi Sybiha, Büyükşehir Belediyesinin turizm yatırımlarına hayran kalırken, heyet hep birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan dev cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan, burada 7 bin parçadan oluşan dev cam horoz heykelinin özelliklerini anlattı.