Ülke genelinde birçok kişiyi dolandıran ‘Escort' şebekesinin 11 üyesi tutuklandı

İnternet sitelerine ‘escort' adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 23 üyesi, Denizli, Antalya ve Muğla'daki 15 adrese yapılan operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine “escort” adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle bildirdikleri banka hesaplarına para havaleleri yapılmasını sağlayan ve bu şekilde ülke genelinde çok sayıda müştekiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.