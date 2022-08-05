Ülkücüler gençler ‘Naim' filmini izledi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin talimatıyla başlayan "Şehit Dursun Önkuzu Yaz Gelişim Programı” devam ediyor.

Denizli Ülkü Ocaklarında yoğun bir katılımla devam eden eğitim programına katılan Ülkücü gençler, Dünya Şampiyonu Haltercimiz Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatının konu alındığı “Naim” isimli filmi izledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, “Genel Merkezimizin talimatlarıyla Şehit Dursun Önkuzu Yaz Gelişim Programında üçüncü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ocağımızda Orta Öğretim birimimizin organize ettiği Naim isimli filmi izledik. Bildiğiniz gibi Naim Süleymanoğlu Bir Türk Dünya'ya bedeldir ifadesinin vücut bulmuş halidir. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'ın 1984 yılında başlattığı asimilasyon politikalarına karşı 1988 yılında Türkiye'ye iltica ederek üst üste kırdığı rekorlar sonrası yaptığı açıklamalarla, ezilen Bulgaristan Türklerinin sesini dünyaya duyurmuştur. Ocağımız da gençlerimizin eğitimi, gelişimi ve sosyalleşmeleri bizim için çok önemli. Bu etkinliğimizde emeği geçen Ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.