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Ülkücüler şehit kabirlerinin bakımını yaptı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yine anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Ülkücüler, Asri mezarlıktaki şehitliği ziyaret ederek, kabirlerin bakımlarını yaptı.


Ülkü Ocakları il ve ilçe ortaöğretim teşkilatları şehitliği ziyaret ederek kabirlerin bakımlarını yaptı, şehitlerimizin ruhuna Kur'an–ı Kerim okudular.


Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Ülkü Ocakları olarak il ve ilçe ortaöğretim teşkilatlarımız şehitliklerimizi ziyaret ederek kabirlerin bakımlarını yaptılar. Şehit ağabeylerine dualar gönderen liseli bozkurtlarımızı kutluyorum. Allah razı olsun. Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz. Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad edeceğiz. Şehitlerimiz yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahramanlardır. Ve onlar fedakârlık burçlarıdır. Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. Hepsini rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum” dedi.

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