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ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; “Atatürk'ü daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 10 Kasım mesajında; “10 Kasım 1938’den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz” dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 10 Kasım mesajında; “10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz” dedi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınladı.


Başkan Atasoy yayınladığı mesajında kendileri ile birlikte Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün ölümünün 81. yılında halen ilk günkü elem ve keder içerisinde olduğunu anımsattı. Atatsoy, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz. Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen büyük önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet Atatürk, Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaktır. Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar ortaya çıkaran yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır"

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