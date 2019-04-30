'sünü düzenlediği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali tüm hızıyla sürüyor.

Kentte devam eden Amatör Tiyatro Festivalinde sokak gösterileri de sergileniyor. Kent merkezinin yanı sıra Sarayköy ve Çivril ilçelerinde de beğeniye sunulan oyunlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi topluyor. 4 günde ‘Bavul, Çökme Tehlikesi Var, Deli Kim Akıllı Kim?, Üç Kuruşluk Opera, Herkes Bir Kahraman, Çelebi, 444 ve Deli' olmak üzere 8 oyun sergilendi. Kapalı gişe oynayan eserleri yaklaşık 5 bin kişi izlediği ifade edildi.

Ruhi Sarı 30 Nisan akşamı tiyatro severlerle

Etkinlikler kapsamında 30 Nisan Salı günü saat 19:15'te Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi S1 salonunda tiyatro oyuncusu Deniz Kaptan'ın moderatörlüğünde, sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Ruhi Sarı'yla söyleşi gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise festivale olan yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Başkan Zolan, dev organizasyonun 3 Mayıs'a kadar doludizgin devam edeceğine dikkat çekti. Başkan Zolan ayrıca Denizli'deki tiyatro sanatının her geçen yıl daha da ilerlediğini vurguladı.