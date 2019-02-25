Uluslararası İlişkiler Fakülte ve Bölüm Koordinatörlerine bilgilendirme toplantısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çalışanları, bölüm, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları koordinatörleri katıldı.

Toplantıda Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü Doç. Dr. ZehaYakar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ve Prof. Dr. Hacer Simay Karaalp Orhan tarafından değişim programlarının ana hatları tanıtıldı.

Öğrenci değişim sayısının ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların belirlenmesinin hedeflendiği toplantıda, değişim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi adına birim koordinatörlerine bu konuda önemli görevler düştüğü belirtildi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çalışanları tarafından yapılan sunumlarda PAÜ'ye gelen ve PAÜ'den giden değişim programı öğrencilerinin akademik süreçlerinin yürütülme şekli ve bölüm koordinatörlerinin yükümlülüklerinin önemine değinildi.

Değişim programları faaliyetlerinden hem öğrenci hem de personelin etkin bir şekilde faydalanabilmesi için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile akademik birim koordinatörlerinin işbirliği ve koordinasyonunun önemine işaret edilen toplantı dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile devam etti.

28 Şubat Perşembe günü saat 14.00'de Fen Edebiyat Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısının tekrarı gerçekleştirileceği bilgisinin verilmesinin ardından toplantı sona erdi.