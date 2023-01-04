Uluslararası karikatür yarışmasının müracaatları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uluslararası düzeyde sürdürdüğü Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 3'ncüsü için müracaatlar başladı. Dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmanın bu yılki teması “Sağlıklı Yaşam ve Spor” olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'ncsünü düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması'nın müracaatları başladı. Bu yıl teması “Sağlıklı Yaşam ve Spor” olarak belirlenen yarışma dünyanın dört bir tarafındaki amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olacak. Yarışmaya eserler online olarak gönderilecek. Karikatüristlerin belediyenin resmi internet adresinden katılacağı yarışmaya eserlerini en geç 5 Mart 2023 Pazar günü saat 24.00'e kadar yüklemeleri gerektiği belirtildi. Birincilik 10 bin TL, ikincilik 7 bin 500 TL, üçüncülük 5 bin TL, mansiyon 3 adet, 3 bin 500 TL ve 18 yaş altı 3 adet, 2 bin TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek.

15 Mart'ta yarışma sonuçları açıklanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın şartnamesine belediyenin adresinden ulaşılabileceği, yarışmada yer alacak eserlerin 11-12 Mart 2023'de değerlendirileceği kaydedildi. Yarışmanın sonuçlarının ise 15 Mart 2023 Çarşamba günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde açıklanacağı belirtildi. Ödül töreni ve serginin 5 Mayıs 2023 Cuma günü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Başkan Zolan'dan yarışmaya davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl 53 ülkeden 485 sanatçının 967 eseriyle yer aldığı yarışmaya bu sene daha da yoğun bir katılımın olacağına inandığını belirterek, "Bu sene yarışmamızın ana temasını ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor' olarak belirledik. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize birçok spor tesisi kazandırmamızın yanı sıra ücretsiz spor kurslarımız ile spor şehri Denizli için çalışıyoruz. Bu yarışmayla da farkındalık oluşturma ve sağlıklı bir kenti yarınlara taşımak için gayret ediyoruz. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristleri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.