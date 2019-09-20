Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Denizli 2 ödüle adını yazdırdı

Uluslar arası Maltepe Tiyatro Festivali Ödülleri kapsamında 2 ödül alarak Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 10 ayrı dalda ödül sahiplerini bulurken Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 ödüle adını yazdırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan "39 Basamak" oyunu ile Oğuzhan Çıplakoğlu Genç Kuşak En İyi Erkek Oyuncu, Cevat Özalp ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Söz konusu ödüllerle birlikte 2019 yılı içerisinde toplam 7 ödül alan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, birçok ödüle ismini yazdıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü'nü tebrik ederek "Denizlimiz kültür ve sanatla buluşmaya devam edecek" dedi.