Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 34.'sünü düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ilk perde açıldı. Yurt içi ve dışından 23 tiyatro grubunun katıldığı festival çerçevesinde 400 sanatçı 10 gün boyunca 34 oyun sergileyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 1984 yılında başlattığı, bu yıl ise 34.'sünü düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali'nde perde açıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Venedik Taciri" adlı oyun ile perdelerini açan Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Türkiye'de yer alan gruplarla birlikte Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan ve Katar'dan olmak üzere toplam 23 tiyatro grubu katılıyor. Denizli merkezin yanında Sarayköy, Tavas ve Çivril'de de beğeniye sunulacak oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyona Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesinden ulaşabiliyor.

Tiyatro kenti Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin kültür ve sanatla daha yoğun buluşması için çaba harcamaya devam ettiklerini belirterek, 10 gün boyunca tiyatronun kalbinin Denizli'de atacağını söyledi. Denizlilileri tüm oyunlara beklediklerini ifade eden Başkan Zolan, festival ile her geçen yıl tiyatronun Denizli'de daha da ilerlediğini belirtti.