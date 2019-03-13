Ümit Bahtiyar atlı konvoyla karşılandı

Bahtiyar, kendisini dinleyen vatandaşlara tarım modelini anlattı.

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar ilçe gezilerine devam ediyor. Bugün Baklan'da vatandaşlarla buluşan Bahtiyar, ilçe girişinde atlı konvoyla karşılandı. Sevgi gösterileri arasında ilçeye giriş yapan Bahtiyar, vatandaşlarla bir araya geldi.

“Sulama sıkıntısı kalmayacak”

Baklan gezisi sırasında vatandaşların dertlerini dinleyen Bahtiyar, bölgedeki sulama sıkıntıları ile ilgili konuştu. Baklan ovasındaki sulama sıkıntısının 5 yıl içinde tamamen ortadan kalkacağının altını çizen Bahtiyar, “Çivril, Çal, Baklan ovasındaki sulama sıkıntısı herkesin malumu. Büyükşehir bize geçtikten sonra bu ovalarda 5 yıl içinde sulama ile ilgili herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Çivril'de de söyledim, Çal'da da söyledim, Baklan'da da söylüyorum. Altını çiziyorum 5 sene sonra sulama sorunu kalmayacak” dedi.

“Büyükşehir'in öncülüğü olacak”

Üreten Denizli Modeli ile çağdaş belediyecilik hedeflerinden bahseden Bahtiyar, “Tüketen bir toplum olmaktan çıkıp, üreten bir toplum olmak zorundayız. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü olacak. Üretimin önünü açacağız. İnsanlarımızı üretimde birbiri ile yarışır hale getireceğiz. Bizler üretimi arttırmak için ilk adımda sizleri desteklemek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Ekipman başta olmak üzere üretimi arttıracak her türlü desteği vereceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak siz çiftçimizin elinden tutacağız. Artık yalnız olmayacaksınız. Gerek kooperatif, gerek birlik, gerekse şirket ortaklıkları ile sizlerle birlikte üreteceğiz. Gübrelerinizi ve diğer bütün gider kalemlerini hep beraber satın alacağız. Toplu alımlarla indirimler sağlanıp, satın alırken de kazanacaksınız. Üretimin ardından ikinci aşamada ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Bölgelerimizde eksik işleme tesislerini kuracağız ve hizmete sunacağız. Ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Böylece üründen daha fazla gelir etmenin yolları açılmış olacak. Son aşamada ise pazarlama konusu. Bu kısımda da siz üreticilerimizi yalnız bırakmayacağız. Pazarlamayı üretici birlikler ve kooperatifler aracılığıyla yapacağız. Yine Büyükşehir belediyesi olarak doğrudan alımlarla da üreticimizin yanında olacağız. Eğer o yıl bir üründe zarar olacaksa biz büyükşehir olarak bir taban fiyat belirleyerek sizden o ürünü alacağız. Sizleri tüccarların eline mahkum etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, üretimden satışa, destekten doğrudan alımlara kadar geniş bir alanda üreticinin yanında olacak” diye konuştu.

“Üreten Denizli'yi hep birlikte kuralım”

Teknolojik altyapı oluşturarak daha fazla ve kaliteli üretim için gayretle çalışacaklarının altını çizen Bahtiyar, “Üretim ve pazarlamanın her alanında sizin koordinatörünüz, gerektiğinde kaynak sağlayanınız, gerektiğinde uzman göndereniniz, gerektiğinde ortağınız olmak istiyoruz. Hedefimiz Baklan halkının, Denizli halkının zenginleşmesidir. Hep birlikte güzel ve huzurlu bir Denizli istiyoruz. 31 Mart'ta bize destek verin, üreten Denizli'yi hep birlikte kuralım. Kolumuza girin hep birlikte yürüyelim” şeklinde konuştu.