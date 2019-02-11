Ümit Bahtiyar üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, üniversite öğrencisi gençlerle bir araya geldi. Üniversiteli gençlerin problemlerini dinleyen Bahtiyar, ‘Üreten Denizli Modeli' hakkında gençlere bilgi verdi.

Millet İttifakı İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizlili üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Denizli'de üniversite öğrencilerinin ve gençlerin yaşadığı problemleri dinleyen Bahtiyar, Üreten Denizli Modeli'nde üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek bir çok projenin olduğunu söyledi. Denizli'de teknoloji alanında eğitim veren yüksek öğretim düzeyinde bir fakülte için 1 Nisan'dan itibaren hazırlıklara başlayacaklarını ifade eden Bahtiyar, “Denizli'miz sanayi şehri. Tarım şehri. Üniversitemiz var ancak biz Denizli'mizin bu alanda daha da gelişmesini istiyoruz. Denizli'mize Pamukkale Üniversitesi'nin dışında bir Teknoloji Üniversitesi açmak istiyoruz, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji, yapay zeka hamlesi yapmalıyız. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız, gençlerimize bu alanda çok büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlik köyü kurulacak”

Denizli'de yaşayan Üniversite öğrencilerinin yoğunlukla yaşadığı bölgelere yakın bir alanda gençlerin vakit geçirebileceği, üretim yapabileceği bir ‘Gençlik Köyü' projeleri olduğunu söyleyen Ümit Bahtiyar, “Gençlerimiz, Denizli'de sosyal ve kültürel alanda kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlara sahip olmalı. Güler yüzlü gençlerimizin olduğu, içerisinde Ar-Ge, laboratuar çalışmalarının yapıldığı, aynı zamanda da arkadaşlarla vakit geçirebileceği kafelerin ve hobi bahçelerinin olduğu üreten bir gençlik köyü kurmalıyız. Buna Denizli'mizde ihtiyacımız var” dedi.

Gençler ile ilgili projelerinde, Denizlili gençlerin kültür, sanata olan ilgisinin arttığını ancak buna uygun faaliyetlerin partizanca yaklaşımlarla yapıldığını belirten Bahtiyar, Büyükşehir Belediye sineması ve şehir tiyatrosunun partizanca yaklaşımlarla yönetilmesinin kültüre ve sanata zarar verdiğini ifade etti. Bahtiyar, “Denizli'de en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi de insanlarımızın sosyal yaşantıları yok, Belli bölgelerde kültür evleri, küçük ev sinemaları açılarak insanlarımız biraz daha sosyalleştirilmeli. Yaşamlarında gerçek anlamda kültür-sanat faaliyetleri olmalı” diye konuştu

Bahtiyar, ”Amatör tiyatrolar mümkün olduğunca desteklenecek. Her mahallede bir tiyatro topluluğu olsa o bölgede yaşayan insanların bir sosyal faaliyeti olsa ne güzel olur. Belediye olarak bizim yapacağımız şey dayatma değil, bizim yapacağımız şey belediye olarak zemin oluşturmak olacak” ifadelerini kullandı.

“Kültür sanatta da cazibe merkezi olacağız”

Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, Denizli'nin sanayide, sağlıkta, tarımda, kültür ve sanat gibi her alanda cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi. Üreten Denizli Modeli ile Denizli'yi her alanda üreten şehir haline getirmek amacıyla birçok proje hazırladıklarını belirtti.