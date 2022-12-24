Umudunu mesleğinle yaşatanlar için 1,3 milyonluk bütçe ayrıldı

DENİZLİ(İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Umudunu Mesleğinle Yaşat' projesi protokolü imzalandı. Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştirilecek yaklaşık 250 genç öğrenci projede hedef aldı.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı proje imza töreni düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra proje ortakları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, proje paydaşları Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan katıldı.

“250 gencimiz nitelikli istihdama katılmalarını sağlayacağız”

Denizli'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Mustafa Varank, sözlerine şöyle devam etti; "Önümüzdeki dönemde Denizli'de yapacağımız iki tane SOGEP projesinin bir tanesi Büyükşehir Belediyemizle diğeri Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Acıpayam Belediye paydaşımız, Üniversite paydaşımızla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimize eğitimler vereceğiz, onları nitelikli bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacağız. Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Şehrimize yeni istihdam kapıları hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Umudunu Mesleğinle Yaşat projesinin hedefleri

2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Umudunu Mesleğinle Yaşat' adlı proje ile otomotiv gövde ve otomotiv boya atölyesinin kurulumu için başvuru yapılmış ve proje kabul edildi. Projenin ana hedefi, hedef kitlede yer alan dezavantajlı genç işsizlerin ve örgün eğitime devam eden öğrencilerin oluşturulan kaporta boya ve gövde atölyesinde aldıkları eğitimler, uygulamalarla mesleki becerilerini geliştirip donanımlı bireyler haline getirilerek özgüvenlerini kazandırmak, edindikleri bilgi ve becerilerle istihdama daha nitelikli halde katılımını sağlayarak refah düzeylerini yükseltecek.

Proje, 18-29 yaş arası genç işsizler ile örgün eğitime devam eden, okulun Otomotiv Teknoloji Alanı öğrencilerini hedef alıyor. Projede konu ile alakalı 9 iştirakçi firma hem projenin nakdi katkısını sunmakta hem de proje çerçevesinde yeterlilikleri artacak gençleri istihdam etme taahhüdü veriliyor. Proje ile kurulacak atölye, lisenin kurumsal ve idari çatısı altında yönetilecek olup bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi tarafından işletilecek.

Proje bütçesi, 1 milyon 357 bin 887 TL

Proje ortakları Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odasıdır. Atölye kurulumu için gerekli proje bütçesi, 1 milyon 357 bin 887 TL olarak aktarıldı. Projenin bütçesinin yüzde 83,6'sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, yüzde 11,1'i iştirakçiler tarafından sağlanacak.