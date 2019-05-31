UNESCO Kültür Mirası Pamukkale'de yol krizi (2)

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan karayolunun dedelerinden kendilerine miras kaldığını, ellerinde tapuları olduğunu söyleyen ve plastik kasalarla yolu ulaşıma kapayan vatandaşların avukatı Ülkü Aytan, “3996 sayılı Yap İşlet Devret kanunu gereğince paralı yol haline getirmek için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Pamukkale'ye giden yolun 4 bin 640 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu plastik kasa ve iple araç trafiğe kapattı. 1 saati geçkindir yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan vatandaşlar “Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asıp arkasında beklemeye başladı.

Vatandaşların avukatı Ülkü Aytan, arazinin müvekkillerinin dedelerinden kalma tapulu arazileri olduğunu ifade ederek, mirasçı olarak arazilerine sahip çıktıklarını söyledi. Aytan, “Yol ile ilgili kamulaştırma talebimiz olmasına rağmen araştırmalarımızda 3996 sayılı Yap İşlet Devret kanunu gereğince paralı yol haline getirmek için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bayramdan sonra resmi başvurularımızı yapacağız. Paralı geçiş haline getirip buranın yine kamunun kullanımına devam etmesi için gerekli işlemlerimizi sağlayacağız. Resmi olarak buraya gişe kurulacak ‘Göcek Tüneli' gibi. Özel sektörün de bu konuda yapma ve işletme hakkı var. Geçişler devletin verdiği resmi ücretler üzerinden olacak. Otomobillerin 5 TL olması gerekiyor ve araçların niteliğine göre de fiyat değişiyor” dedi.

Yolun mirasçısı Bayram Tekin isimli vatandaş ise arazilerinin kendi özel mülkleri olduğunu söyleyip, yolda 56 mirasçının olduğunu kaydetti. Haklarını almak için yolu kapattıklarını belirten Tekin, işgalci olmadıklarını, sadece yoldan dolayı haklarını istediklerini dile getirdi.

Yolun kapatılmasının ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise grubun başında beklemeye devam ediyor.