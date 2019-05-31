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UNESCO Kültür Mirası Pamukkale'de yol krizi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolu dedelerinden kendilerine miras kaldığını öne süren ve ellerinde tapuları olduğunu söyleyen bir grup vatandaş tarafından ulaşıma kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan karayolu dedelerinden kendilerine miras kaldığını öne süren ve ellerinde tapuları olduğunu söyleyen bir grup vatandaş tarafından ulaşıma kapatıldı.


Pamukkale'ye giden yolun 4 bin 600 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu plastik kasa ve iple araç trafiğe kapattı. Yaklaşık 40 dakikadır yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan vatandaşlar "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asıp arkasında beklemeye başladılar. Vatandaşlar eylemlerinin nedeninin ise istimlak yapıldığın da kendilerine ödeme yapılmaması olduğunu belirttiler. Kapanan yoldaki trafik ise başka bir alternatif yoldan sağlanıyor.

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