Üniversiteli gençler sınav öncesi stres attı

Pamukkale Sosyal Tesislerde düzenlenen ve popüler müzik grubunun sahne aldığı gecede gençler doya doya eğlendi.

GSB Yurtlarında barınan öğrenciler için faaliyetler bitmiyor. Ücretsiz sanatsal, eğitsel ve sportif kursların verildiği yurtlarda gençler okuldan kalan zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor. Sınavlar öncesi düzenlenen Moral Geceleri ile de sınav stresinden uzaklaşan gençler moral depoluyor. Üniversite yerleşkesinde bulunan kız yurtlarımızda kalan öğrenciler dün akşam düzenlenen moral gecesinde bir araya geldi. Pamukkale Biruni Yurdu Sosyal Tesis Konferans Salonunda düzenlenen gecede sahne alan Muğla'nın popüler müzik grubunun şarkıları ile coşan gençler unutulmaz bir gece yaşadı.

Düzenlenen Moral Gecesinde gençlerle bir araya gelen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yurtların sadece barınma ve beslenme hizmeti vermediğini eğitsel, sosyal ve kültürel anlamda da gençlerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Gençlerin bakanlığı olarak gençliğin her zaman yanında olduklarını da ifade eden İlman, yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilere başarılar diledi.