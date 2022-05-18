Üniversiteli gençlerle sosyal medya bağımlılığı konuşuldu

Sağlık Bakanlığı ilee Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği ve Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Gençlik ve Sosyal Medya” başlıklı söyleşide, sosyal medya ve bağımlılık tartışıldı.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde, “Gençlik ve Sosyal Medya” başlıklı söyleşi düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güzel ve Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Şahabettin Çetin konuşmacı olarak katılırken, söyleşinin moderatörlüğü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan M. Acımış tarafından yapıldı. Üniversite gençliğinin üretim odaklı sosyal medya kullanımı ve farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen söyleşide, sosyal medyanın toplum ve bireyler üzerindeki etkileri ve sosyal medya bağımlılığı üzerinde duruldu.

Doç. Dr. Ebru Güzel, gençlik ve internet denildiğinde sosyal medyaya bakmak gerektiğini belirtirken; sosyal medyada kısa süreli hazların pompalandığını ve sosyal medya bağımlılığının arttığını ifade etti. Güzel, bireylerin benlikler olarak metalaştığı sosyal medyada, benliklerin nitel değerlerden uzaklaşarak, nicel değerler olarak görülmeye başlandığını kaydetti. Sosyal medyanın, nasıl dünyalar sunduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Güzel, “Sınırları ve kavramları şirketler tarafından çizilmiş bir dünyanın içine çekiliyoruz” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kısaç, sosyal medyanın bireyler üzerinde oluşturduğu bağımlılığın temelinde, bireylerin psikososyal ihtiyaçlarına cevap vermesi olduğunu vurguladı. Sosyal medyanın bireylerin, kabul edilme, bir gruba ait olma ihtiyacı gibi gereksinimlerini karşıladığını belirten Kısaç, bireylerin kendi bakış açılarına yakın kişilerle iletişim halinde bulunmasının ise, anlaşılma ihtiyacından doğduğunu ifade etti. Kısaç ayrıca sosyal medyada bilginin kaynağının araştırılması ve mahremiyet sınırlarını aşan özel paylaşımların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Şahabettin Çetin ise, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili görüşlerini aktardı. Çetin, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili literatürde henüz net bir tanım yapılmadığını; bununla birlikte onaylanma ve fark edilme gibi ihtiyaçların, sosyal medyaya olan bağımlılığın artmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Çetin, sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak, “sosyal medya uzak durulması gereken bir yer olarak değil; ancak sorgulanması gereken bir yer olarak ele alınmalıdır. Böylece bağımlı olmaktan kurtulan, kontrollü bir kullanıcı profili çizilmiş olur” dedi.

Söyleşi sonrası, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi ve fotoğraf çekimi gerçekleşti.