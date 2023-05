Ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov, Denizlili öğrencilere anlatıldı

Servergazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, “Cengiz Aytmatov” paneline Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, Anadolu Mektebi Yazar Okuma panelistleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

2 yıldır devam eden proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma noktasında ciddi bir enstrüman olan bu projemiz, iki yıldır ilimizde artarak devam eden bir ivme kazanmıştır. Bu noktada bakıldığı zaman gençliğin tarihini, kültürünü ve ileriye dönük olarak bakış açısı geliştirmesini sağlayacak bir projedir. Geçmişinizi bilmeden geleceğe bir projeksiyon tutamayız. Yeni ufuklara bakamayız. Hem yazılı hem teknolojik ürünlerde bizler öyle bir seviyeye gelmeliyiz ki, dünya liginde biz bu işte her alanda varız demeliyiz. Hakikaten çok güçlü ve bölgesinde rol dağıtan bir milletin mensuplarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Bütün ümidimiz sizde' sevgili gençler. Sizin üreteceğiniz ürünle ve sizin kültürel mirasımızı daha ileriye aktarmanızla necip milletimiz çok daha ilerleyecektir. Geçen yıl Mustafa Kutlu külliyatı öğrencilerimiz tarafından okundu ve panellerde sunuldu. Bu sene Cengiz Aytmatov'un eserleri yazar okumalarımıza konu oldu. Cengiz Aytmatov bozkırın edebi ürünlerini ve Türk dünyasını yansıtan değerli bir yazar olması nedeniyle hepimizin bilmesini ve okumasını tavsiye ediyorum. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çalışmalarımız geçmiş yılda olduğu gibi önümüzdeki yılda devam edecek. Her geçen yıl daha geniş bir kitleye yayılıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıyoruz. Başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Öğrencilerimize çok güveniyoruz. İlimizde ki 190 bin öğrencimizin her biri diğerinden daha da kıymetli ve değerlidir” dedi.

Denizli'deki liselerde yapılan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları panellerinde 5 okulda Cengiz Aytmatov ve 2 okulda ise Mustafa Kutlu panellerinde yazarların farklı yönleri, öğrenciler tarafından ele alındı. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları il paneli bitiminde panellerde öğrencilere danışmanlık yapan öğretmenler ile panele katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi.