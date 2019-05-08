Ünlü gezgin gençlere yurtdışı tavsiyeleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gezgin ve Başka Yol blog sahibi Doğancan Karabudak'ı gençlerle buluşturdu. Ünlü gezgin Karabudak, AB projelerinden ve yurt dışı fırsatlarından nasıl yararlanabileceği konusunda gençlere bilgi verdi.

Eurodesk Temas Noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençler ile Gezgin ve Başka Yol blog sahibi Doğancan Karabudak ile buluşturdu. Etkinlik Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Ücretsiz Avrupa fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, “Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan bir Avrupa Bilgi Ağıdır. 33 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

Eurodesk, Erasmus gibi bir çok Avrupa seyahati fırsatı konusundaki birikimlerini paylaşan ünlü gezgin Karabudak, AB projelerinden ve diğer yurt dışı fırsatlarından yararlanarak 27 yaşında 35 farklı ülkeye seyahat ettiğini anlattı.