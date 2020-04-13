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Ünlü markaların sahte güneş gözlüklerini satan şahıslara operasyon

Denizli’de kaçak güneş gözlüğü satmaya çalışan iki kişiyi KOM ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de kaçak güneş gözlüğü satmaya çalışan iki kişiyi KOM ekipleri kıskıvrak yakaladı. Bin 246 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri yurda kaçak yollarla sokulan güneş gözlüklerini ve şahısları takibe aldı. Farklı kentlerden getirilen ve faturasız olan dünyaca ünlü markalara ait güneş gözlükleri piyasa değerinin altında satmak isteyen iki şüpheli şahsın adreslerine operasyonlar düzenlendi. KOM ekiplerinin titiz çalışması sonucu 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken farklı markalarda bin 246 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

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