Ünlü Psikolog Baştaş'tan çocuk yetiştirme önerileri:

Dr. Acar Baltaş, çocuk yetiştirme konusunda yaptığı açıklamada, özellikle çocukların 1 yaşından itibaren ev işlerine dahil edilmesi gerektiğinin, 14 yaşından sonra ise çocukların özellikle yaz döneminde çalıştırılmasının hayatı öğrenmeleri açısından çok yararlı olacağını söyledi.

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Prof. Dr. Acar Baltaş'ın sunumuyla “Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek” konulu konferans gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da katıldı.

Konferansta konuşan Baltaş, konferansa ilgileri nedeniyle Denizlililere teşekkür ederek, anne, baba ve eğitimcilere çocuk yetiştirme konularında bilgi verdi. Baltaş, çocukların 1 yaşından itibaren ev işlerine dahil edilmesi gerektiğini, 14 yaşından sonra ise çocukların yaz döneminde çalıştırılmasının çocukların hayatı öğrenmeleri açısından çok yararlı olacağını belirtti. Baltaş, çocukların konfor alanlarının dışına çıkarılmaları gerektiğini, başarısızlığında başarının bir parçası olduğunu belirterek çocukların öz güvenlerine değil öz saygılarına yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

“Çocuklarınıza sorumluluk verilmeli”

İstemekle başarmak arasında zayıf bir ilişki olduğunu belirten Baltaş, başarılı olabilmek için insanın başarabileceği bir şey istemesi ve bütün enerjisini o alana odaklaması gerektiğini belirtti. Baltaş, “Çocuklarımıza istedikleri her şeyi vermek onlara bir cezadır. Nedeni belli olmadan her şeye hakkı olduğuna inanan ve hayattan hep alacaklı hisseden çocuklar yetiştirdiğimizi, ders çalışmaktan başka hiçbir sorumluluk almamış ve hiçbir baskıyla karşılaşmamış olan bu çocukların yetişkinliklerinde zorlukları aşmalarını, hayatla mücadele etmelerini beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etmek isterim” dedi.