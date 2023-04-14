Ünlü şair ve yazar Genç, Büyükşehirle Ramazan'ın konuğu oldu

Dr. Nurullah Genç'i ağırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir'le Ramazan programlarında bu kez ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç Denizlililerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Genç, insanın hayatının güzelleşmesi için güzellikten yana tavır alması, iyi, güzel ve doğrudan yana fiiller içerisinde olması gerektiğini söyledi. Nurullah Genç, Denizlililere çok sevilen şiirlerini seslendirerek, katılımcıların gönüllerinde iz bıraktı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, program sonunda etkinliğe katılan izleyicilere ve ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'e teşekkür etti. Herkesin şimdiden Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik eden Değirmenci, Prof. Dr. Genç'e günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.