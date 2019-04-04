Ünlü sanatçılar kongre ve kültür merkezine hayran kaldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı, Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inceleyen ünlü sanatçılar dev yatırıma hayran kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, ünlü sanatçıları ağırladı. Ünlü sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Bora Severcan ve Sefa Zengin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve beraberindekiler yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti. Sanatçılara teşekkür eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiğini belirtti. Kısa süre önce hizmete aldıkları Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini anlatan Başkan Zolan, "Denizlimiz inşallah kültürün ve sanatın en üst seviyede yapıldığı yer olacak. Bu tesisimiz buna büyük katkı sağlayacak" dedi.

Sanatçılar merkezde sahneye çıkmayı bekliyor

Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve beraberindekiler daha sonra 25 bin metrekareye oturan, 85 bin metrekare kapalı alana sahip dev tesiste incelemede bulundu. MÇS Fikir Sanat Ajans Başkanı Mehmet Çağrı Sebzeci eşliğinde kongre merkezini gezen sanatçılar Türkiye'de böyle bir eserin eşi ve benzerinin bulunmadığını ifade etti. 500 bin ve 2 bin kişilik salonları, asansörlü sahneleri, kulisleri, ışık ve ses sistemleri ve konferans salonları ile her şeyin uluslararası standartta olduğunu belirten sanatçılar tesise hayran kaldı.

Ünlü sanatçılar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde en kısa zamanda sahneye çıkmayı umduklarını belirtti. Sanatçılar burada Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibiyle birlikte bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.