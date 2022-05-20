Ünlü yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Kitap Günleri'nde birbirinden değerli isimler okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Sosyal ve kültürel etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, iki yıldır pandemi nedeniyle düzenleyemediği ‘Kitap Günleri'ni bu sene gerçekleştirecek. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi 27 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 2. Merkezefendi Kitap Günleri ile Denizlililere kültür şöleni yaşatacak. Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Sedef Kabaş, Murat Ağırel, Saygı Öztürk, Ercan Kesal, Işık Öğütcü, Yavuz Selim Demirağ, Şükran Kozalı, Özlem Gürses, Sema Soykan ve Emin Çapa gibi isimlerin yer alacağı etkinlikte yaklaşık Denizlili 40 yazar olmak üzere toplamda 100 yazar ve binlerce eser okuyucularıyla bir araya gelecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçiler 10 gün boyunca birbirinden değerli yazar ve sanatçılarla söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelerek kültüre doyacak.

“Okuyan nesiller için geleneksel hale getireceğiz”

Merkezefendi Kitap Günleri'nin kültür ve sanat şöleni şeklinde gerçekleşeceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Okumanın, kültürün, sanatın ve kitabın daha çok olduğu bir Merkezefendi için çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz için kültür ve sanat etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Uzun zamandır heyecanla hazırlandığımız 2.Merkezefendi Kitap Günleri'ni 27 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Birbirinden değerli yazarlarımızı ve sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Eserleriyle Merkezefendimizin ve Denizlimizin sanatına ve kültürüne katkı sunan değerli Denizlili yazarlarımızı da etkinliğimizde ağırlayacağız. Gelecek nesillere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hepimizin sorumluluğu. Bu nedenle her yıl bir öncekinden daha geniş katılımlı olarak düzenlemeyi hedeflediğimiz kitap günleri ile daha fazla hemşehrimize kitap sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz. Merkezefendi Kitap Günleri'ni okuyan nesiller için geleneksel hale getireceğiz. Hemşehrilerimizi bu değerli etkinliğimize davet ediyorum” dedi.