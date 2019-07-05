Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi iş birlirliğini genişletiyor

Toplantıya, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Dr. Öğretim Üyesi Müge Tarhan, Öğretim Görevlisi Ceyda Sıkı, Öğretim Görevlisi Gülçin Çavdar, Öğretim Görevlisi Umut Can Çapar, şirket temsilcisi Murat Sıratça, Tasarım Müdürü Şükriye Gevrek ve Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Güneş Korç katıldı.

Protokol kapsamında gerçekleşen toplantıda, Eylül ayında İtalya'da gerçekleştirilecek Cersai Fuarı'nda, DTS Tasarım Merkezi ile hangi ortak tasarımların yapılabileceği konusunda görüşmeler masa yatırılarak, fuar için çalışma konuları belirlendi. Görüşmede, DTS Merkezi tarafından hazırlanan tasarımlar Akgün Seramik tasarım ekibi tarafından incelenerek, beğenilen iki tasarımın 30x60 santimetre (cm) ve 20x120 cm ölçülerinde ürünler olarak hazırlanması kararlaştırıldı.

“Proje genişletilecek”

Toplantıyı değerlendiren DTS Merkez Müdürü Dr. Tarhan, “Paydaş firmamızla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. DTS ekibi olarak firmamızın Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulunduk, ortak Ar-Ge projeleri konusunda çalışmalarımızı başlatıyoruz. Tasarım merkezimizin bütün ekibi özveri ve sinerji ile çalışmakta. Tasarım ve işbirliği çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz” dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sanayi ve kamu kurumlarıyla işbirliğine devam edeceğini belirterek, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” çalışmalarının yeni işbirlikleri ve protokollerle genişletileceğini söyledi.