Uşak'a şehit ateşi düştü

DENİZLİ (İHA) – Hakkari'de 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çalışmada ağır yaralanan Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya, 8 gün sonra şehit oldu.

15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak'a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca'da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesine kaldırıldı. 8 gündür yaşama tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Kaya, bugün sabah saatlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Nişanlı olan şehit askerin, yarın baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ilimiz Banaz ilçesi Öksüz köyü nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Öksüz köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedilecektir. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.