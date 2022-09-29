Uşak'ın kurtuluş hikayesini liselilerle buluşuyor

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Prof. Dr. İskender Pala'nın kaleme aldığı ve Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun canlandırdığı “Kurtuluş” adlı tiyatro oyununun gösterimleri devam ediyor.

100. yıl etkinlikleri çerçevesinde oynanmaya başlayan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören tiyatro oyunu ile bu sefer liseli gençler buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanan “Kurtuluş” oyunu 26-29 Eylül tarihleri arasında toplamda 8 okuldan 1600'e yakın öğrenciye ulaşıyor. Kurtuluş savaşını tüm gerçekliğiyle yansıtan oyun, izlerken duygusal anlar yaşayan gençlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Sürenin nasıl geçtiğini bile anlamadığını söyleyen Uşak Fen Lisesi öğrencisi Çağatay Alkan, “Telefon, saat hiç birine bakmadan soluksuz izledim. Çok duygusaldı. İçimin burkulduğu anlar oldu. Özellikle şehrimiz Yunan işgalinden kurtulmuştur, askerlerimiz şehrimize gelmiştir dedikleri sahnede çok mutlu oldum. Onlar bizler için canlarını feda ettiler bizlerde bize bırakılan bu güzel ülkeyi korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni Hüseyin Turgut da “Milli ve manevi duygularımızı öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Tiyatroda sahne konuşur. Gerçekten bizim mücadele yıllarımızdaki birlik ve beraberliğimizi; imamıyla, müderrisiyle, reisiyle halkın bir bütün olabilmesi, aynı dava uğrunda mücadele vermeleri çok güzel bir hissiyattı. Tiyatroda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kurtuluş hikayesini gençlerle buluşturmak için yola çıktıklarına işaret eden Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Murat Çubukçu ise şöyle konuştu:

“Bu oyun bizim için çok kıymetli. Biz projeye başladığımızda da bunun farkındaydık. Uşak'ımızın kurtuluşunun 100. yılında böyle bir oyun yapmak bize nasip olduğu için ben çok mutluyum, çok gururluyum. Buradaki asıl amacımız liseli öğrencilerimize bizim 100 yıl önce yaşananları tekrar o duygularla beraber onlara yaşatmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyoruz çünkü gayet keyifli bir oyun oldu. Bugün 13. oyunumuzu oynadık ve hala aynı duyguları yaşıyoruz. Her seferinde daha çok duygulanıyoruz. Böyle bir proje yaptığımız için çok mutluyuz. Öncelikle bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a, oyunun yazarı İskender hocamıza teşekkür ederiz. Bu yıl Aralık ayının sonuna kadar gösterilerimiz devam edecek. 40 gösterimiz daha var. Amacımız çocuklarımıza ulaşmak”

Ayrıca şehir tiyatrosu oyuncuları, bu oyunu oynamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Uşaklı seyircilerle buluştukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

100. yıl etkinlikleri çerçevesinde oynanan oyun yıl sonuna kadar vatandaşlarla belirli aralıklarla buluşmaya devam edecek.