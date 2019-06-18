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Uşak'lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu’nun babası Sait Ağaoğlu için Ulucami de cenaze namazı kılındı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Sait Ağaoğlu için Ulucami de cenaze namazı kılındı.


Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı 85 yaşında ki Sait Ağaoğlu, sağlık sıkıntıları sebebiyle dün hayatını kaybetti. UOSB Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Evli, 3 çocuk babası olan sanayici, işadamı Sait Ağaoğlu için öğlen namazına müteakip Uşak Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ağaoğlu'nun ailesi, sevenleri ve çalışanları katıldı.


Namazın ardından Sait Ağaoğlu'nun cenazesi Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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