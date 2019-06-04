İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta bayramlaşma töreni

Uşak’ta Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki protokol üyeleri hastane, emniyet, jandarma ve huzurevini ziyaret etti.


Bayramlaşma töreni Uşak Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Garnizon Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan ve daire müdürlerinin katıldı.


Öğretmen Evi'nde ki programın ardından sırasıyla jandarma, emniyet, hastane ve huzurevi ziyaret edildi. Ziyaretlere Vali Kocabıyık'a protokol üyeleri de eşlik etti. Samimi ortamda geçen ziyaretlerde Vali Kocabıyık, özellikle hastane ve huzurevinde kalanlar ile yakından ilgilendi.


Programlar bayramlaşmanın ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.