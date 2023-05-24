İhlas Haber Ajansı

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Usta satranççılar hamlelerini şampiyonluk için yapıyor

Denizli’nin ev sahipliğinde yapılan 38.

Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan 38. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Satranç Türkiye Finalleri için 25 ilden katılan usta satranççılar, hamlelerini şampiyonluk için yapmaya başladı.



Denizli'de 38. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Açık Yaş Satranç Türkiye Finalleri başladı. Seremonide bir araya gelen sporcular saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şampiyonanın teknik toplantısına geçti. FİDE Satranç kurallarının geçerli olacağı turnuva İsviçre sistemi üzerinden 5 Tur yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden satrançta illerinde başarılı olmuş sporcuları buluşturan şampiyonaya, 25 ilden 46 sporcu katılıyor.

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