Üstüne çıktığı keresteler 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Denizli'de üstünde oynadığı kerestelerin üstüne devrilmesi sonucu altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki arazide meydana geldi. İddialara göre, Akın C. isimli şahıs tarafından kiralanan arsaya istif edilen kerestelerin üzerine çıkarak oynamaya başlayan Uğur Çimen (10) isimli çocuk üstüne devrilen kerestelerin altında kaldı. Olayı oturduğu balkonda gören bir mahalle sakini ise hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üzerine kilolarca ağırlıkta kereste devrilen çocuğu odunların altından çıkardı. Ardından küçük çocuğu sağlık ekipleri müdahalede bulunarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye götürülen çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yeri Akın C. isimli marangoz esnafının birkaç ay önce keresteleri muhafaza etmek için İsmail E. isimli şahıstan kiraladığı belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.