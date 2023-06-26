Uygulama noktasında araç çarpan polis, kazadan 8 yıl sonra hayatını kaybetti

Denizli’de trafik kontrolü yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan trafik polisi, kazadan yaklaşık 8 yıl sonra hayatını kaybetti.
Denizli'de trafik kontrolü yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan trafik polisi, kazadan yaklaşık 8 yıl sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 10 Kasım 2015 tarihinde Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın üzerindeki kontrol noktasında bekleyen Lütfi B. idaresindeki 20 R 0888 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen Ekrem T. yönetimindeki 20 SN 234 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet uygulama noktasında bulunan polis memuru Recep Özbekler'e çarptı. Dubaları topladığı sırada aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Özbekler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
8 sene yaşama tutunabildi
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ağır yaralı polis memuru Recep Özbekler, ameliyata alındı. Geçirdiği operasyondan sonra tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özbekler, kazadan 8 yıl sonra 40 yaşındayken bugün yaşam savaşını kaybetti.