Uyuşturucu kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi iddiaya göre borç parayla uyuşturucu almak istediği torbacıyı bıçakladı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde sattığı iddia edilen M.Ç. (19) ile eroin maddesi almak için gelen E.K. (20) tartışmaya başladı. E.K., yanındaki bıçağını çıkararak M.Ç.'yi bacağından yaraladı. Çevredeki esnaflar kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan M.Ç. ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan E.K.'yı çok fazla uzaklaşamadan gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, iş hanında inceleme yaptı. Şahsın, borç parayla uyuşturucu almak istediği, kavganın bu sebepten çıktığı iddia edildi. Olay yerinde bulunan bıçağa ve eroin maddesine incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.