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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç hastanede hayata tutunamadı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali S. (19), arkadaşlarının yanında kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Arkadaşları fenalaşan genci Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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